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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 09:55

На гонщика, которого преследовали 8 экипажей ДПС в Челябинске, завели уголовное дело


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Уроженец Курганской области, пытавшийся скрыться от преследования сотрудников ГИБДД, задержан на угнанной «Ниве» в Челябинске – молодой человек отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Эффектные гонки в четверг, 30 ноября, утром наблюдали жители Ленинского района. По улице Гагарина пронеслась «Нива», а за ней восемь экипажей ДПС. Нарушитель то набирал, то сбрасывал скорость. Сопровождение отечественного внедорожника длилось около 10 минут – до места его блокировки автомобилями ГИБДД.

«Водитель "Нивы" не остановился по требованию стражей порядка, в ходе движения неоднократно создавал аварийно-опасные ситуации на дороге и подвергал опасности других участников дорожного движения. После задержания инспекторы ДПС выяснили, что нарушителем является 22-летний уроженец Курганской области, не имеющий права управления транспортным средством. У молодого человека были выявлены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Машину он похитил у дома по улице Новороссийская», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Транспортное средство передано следственно-оперативной группе ОП «Ленинский» УМВД по Челябинску. Известно, что задержанный молодой человек ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 111 (причинение тяжкого вреда здоровью человека), 158 (кража) и 166 (угон) УК РФ.

Задержанный доставлен в отдел полиции и водворен в изолятор. В отделе дознания по данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Видео Павла Гущина

Теги: погоня, угон, новости челябинска, преследование, гибдд челябинска
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