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Агентство новостей Доступ 1 28 марта 2017 года, 09:44

На Южном Урале завоют сирены – что делать


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале в среду, 29 марта, завоют сирены – в Челябинской области пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения.

«Электросирены и громкоговорители включатся в 12.45; в течение пяти минут будет звучать характерный единый сигнал "Внимание всем!" (прерывистое звучание электросирен). Данную информацию населению необходимо принять к сведению, по сигналу никаких действий 29 марта 2017 года не предпринимать», – говорится в сообщении пресс-службы регионального Главка МЧС.

Сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Подается сигнал электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий или на территории предприятий в городах и районах области.

Услышав звуки электросирен, следует немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находится на улице, в транспорте, в общественных местах, оповещают сотрудники пожарной охраны, полиции и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.

По состоянию на 1 января 2017 года система оповещения гражданской обороны создана в 226 населенных пунктах области; в текущем году она появится в оставшихся 97. Система находится в рабочем состоянии постоянно, круглосуточно по ней проходит оперативная информация, контрольные сигналы.

Комплексная проверка технического состояния проводится ежегодно, чтобы проверить работоспособность системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области, отработать возможность перехвата радио- и телетрансляционных узлов.

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Теги: челябинская область, система оповещения о чс, сирены, гу мчс по челябинской области
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