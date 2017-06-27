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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 16:59

На Южном Урале захоронен солдат, пропавший на войне 76 лет назад


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области захоронили останки солдата, который 76 лет считался без вести пропавшим, – поисковый отряд сумел обнаружить останки военнослужащего вместе с медальоном в Смоленской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

В деревне Бедярыш (Катав-Ивановский район) состоялось торжественное захоронение солдата Красной Армии Александра Ивановича Воронова, пропавшего без вести в 1941 году. Останки Александра Воронова нашли поисковики в районе Ельни, где с 10 по 22 июня проходила межрегиональная «Вахта Памяти». Организатором этой экспедиции выступили Московская общественная организация «ПОИСК» и Администрация Ельнинского района.

Солдат был обнаружен поисковым отрядом «Устром» (Москва) По медальону удалось установить его имя: Александр Иванович Воронов 1915 года рождения, уроженец Челябинской области, село Бедярыш. Центром «Булат» были найдены родственники погибшего. Александр оказался одним из пяти мужчин семьи Вороновых, ушедших на фронт в 1941 году, вернулись домой только двое.

«Наш гражданский долг – помнить и чтить защитников Отечества. Передавая эстафету памяти от поколения поколению, мы формируем уважительное и бережное отношение к истории, традициям и культуре нашей многонациональной Родины. Тем самым участвуем в формировании здорового и успешного, настоящего и будущего России», – отметил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко, принявший участие в мероприятии.

В последний путь проводить солдата далекой войны приехал также Почетный гражданин Катав-Ивановска, Герой Российской Федерации Артем Катунькин. Управление Росгвардии выделило салютную группу и оркестр.

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Теги: поисковики, вахта памяти, ветеран вов, новости катав-ивановска, память
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