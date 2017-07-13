На Южном Урале выставили оценки чиновникам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области составлен рейтинг эффективности чиновников – работу руководителей органов исполнительной власти в 2016 году оценили в регионе по поручению губернатора Бориса Дубровского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Оценка проводилась по шести критериям: качество работы по планированию и исполнению областного бюджета; выполнение индикативных показателей и эффективность использования бюджетных средств; эффективность исполнения государственных функций по государственному контролю (надзору); качество предоставления государственных услуг; качество исполнения поручений и указаний президента, контрольных поручений губернатора Челябинской области; эффективность реализации кадровой политики.

В 2017 году перечень критериев будет расширен – планируется включить в оценку руководителей критерий «Уровень IT-развития органа исполнительной власти Челябинской области». Сейчас идет доработка методики оценки, тестовые расчеты новых показателей.

«Оценка первых лиц области – министров и иных руководителей органов исполнительной власти – проводится второй год подряд, для того, чтобы путем комплексного анализа и всесторонней оценки деятельности руководящего состава вовремя определять сильные и слабые стороны управления регионом и своевременно, целенаправленно и качественно влиять на управленческие процессы. Целью данной оценки является не просто фиксация ее результатов, а их конструктивное обсуждение, анализ и в конечном итоге – возможность повышать эффективность деятельности руководителей высшего звена», отметил заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Акцент сделан на оценке управленческих и стратегических способностей, которые в полной мере позволяют или по каким-то причинам, наоборот, не позволяют обеспечить достижение поставленных перед возглавляемым подведомственным органом власти целей и задач. Это, в том числе, и оценка личной ответственности руководителей за принимаемые управленческие решения.

При составлении рейтинга учитывались отчеты органов исполнительной власти, статистические данные, результаты анкетирования и социологических опросов, а также заключения независимых экспертов. С результатами оценки руководителей органов исполнительной власти Челябинской области по итогам работы в 2016 году можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В итоговом показателе эффективности деятельности руководителей наибольшее количество баллов набрал начальник Главного контрольного управления области Дмитрий Агеев, на втором месте – министр экологии Ирина Гладкова, замыкает тройку лидеров начальник Госжилинспекции Олег Датских.