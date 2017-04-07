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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 09:40

На Южном Урале расселили почти 90% аварийного жилья


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области расселено почти 90% аварийного жилья – регион занимает третье место в УрФО по реализации адресной программы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По словам председателя наблюдательного совета Госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергея Степашина, Уральский федеральный округ – лучший в России по переселению граждан из аварийного жилья. У чиновника нет опасений, что программа переселения в Челябинской области не будет исполнена.

«Зная губернатора Бориса Дубровского и видя работу, проделанную строительным комплексом региона, понимаем, что проблем здесь не будет. Вообще, микрорайонное переселение, которое осуществляется в Челябинской области, вызывает уважение», – выразил уверенность Сергей Степашин.

В свою очередь, Борис Дубровский отметил, что за весь период реализации программы расселяется аварийный фонд в объеме 192 тыс. кв. метров (более 12 тыс. человек). На сегодняшний день расселено более 160 тыс. кв. метров, более 10 тыс. человек улучшили свои жилищные условия. Только в 2016 году в рамках программы построено 16 многоквартирных домов.

По словам губернатора, остаток аварийного жилья, расселение которого запланировано в 2017 году, составляет 31,5 тыс. кв. метров. Треть из них приходится на областной центр. Кроме Челябинска, работа ведется еще в 13 муниципальных образованиях. «Комплекс мер по ликвидации аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, будет реализован в полном объеме в установленные сроки, до 1 сентября 2017», – резюмировал Борис Дубровский.

Напомним, летом 2016 года Сергей Степашин с рабочим визитом посещал Челябинскую область и лично принял участие в инспекции новых домов, построенных по региональной программе переселения из аварийного жилья.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, сергей степашин, ветхо-аварийное жилье
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