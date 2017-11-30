На Южном Урале пройдут антитеррористические учения военных из 8 стран

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В августе 2018 года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области пройдут антитерростические учения «Мирная миссия», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы ЦВО, государства-члены Шанхайской организации сотрудничества обсудили в Екатеринбурге вопросы подготовки и проведения совместного антитеррористического учения. Впервые в переговорах приняли участие военные делегации Индии и Пакистана.

«Замысел, план практических действий, а также состав и количество участников стороны договорились согласовать в ходе второго раунда штабных переговоров весной следующего года», – говорится в сообщении.

Согласно достигнутым соглашениям учение определено провести в августе 2018 года на полигоне Центрального военного округа в Челябинской области.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.