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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 15:58

На Южном Урале пройдет I Международный фестиваль имени Елены Образцовой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сатке (Челябинская область) состоится I Международный фестиваль классической музыки имени Елены Образцовой «Кармен» – соорганизатором выступает Челябинский театр оперы и балета имени Глинки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Фестиваль имени выдающейся российской певицы, оперного режиссера, педагога, Народной артистки СССР Елены Образцовой пройдет с 17 по 22 марта. Она выступала в крупнейших театрах и концертных залах мира, включая миланский Ла Скала, нью-йоркскую Метрополитен-опера, лондонский Ковент Гарден, Венскую государственную оперу. Фестиваль – часть проекта «Большое искусство – малым городам».

Программа начнется в Сатке неслучайно – здесь несколько лет поддерживается традиция «Филармонических встреч». Именно в этом городе проходил один из последних концертов Елены Образцовой, здесь же скоро будет построена школа ее имени. На протяжении фестиваля будет работать выставка, посвященная певице.

Музыкальную программу завершит выступление специального гостя – на сцене ДК «Магнезит» выступит музыкант-виртуоз, Народный артист России Денис Мацуев. Он подарит зрителям концерт «Классика и джаз».

Билеты можно приобрести в ДК «Магнезит» (Сатка) или в Управлениях культуры муниципалитетов.

Фото предоставлено пресс-службой ЧГАТОБ им. М.И. Глинки

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Теги: фестивали в челябинской области, афиша, новости сатки, новости челябинска, елена образцова
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