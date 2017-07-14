На Южном Урале почти 24 тыс. человек получили статус «детей войны»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области за первое полугодие удостоверения детей погибших участников Великой Отечественной войны получили 23 тыс. 950 граждан – еще 6 тыс. 950 человек ждут решений по запросам в архивы и судебные органы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, что 1 сентября 2016 года вступил в силу закон «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц», который был разработан по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Сегодня органы соцзащиты населения продолжают выдачу документов, удостоверяющих данную льготную категорию. Так, в Кусинском районе удостоверения получили 305 человек, что составляет 67% от общей численности граждан данной категории, состоящих на учете в управлении. Получателями ежемесячных денежных выплат являются 33 человека.

Непосредственно ко Дню памяти и скорби по решению губернатора Челябинской области всем гражданам, которым выдано соответствующее удостоверение, направлено единовременное социальное пособие в размере 500 рублей. В Кусинском районе ЕСП получили 305 человек. Остальным гражданам, которые оформят удостоверения до ноября 2017 года, выплата ЕСП будет производиться в ноябре.

«Следует напомнить, что к детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. К числу лиц, приравненных к детям погибших защитников Отечества, относятся дети участников войн с Финляндией и Японией», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Данный статус позволяет гражданам один раз в три года по желанию за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе за пределами России, иметь преимущество при приеме в находящиеся на территории Челябинской области дома-интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения и получать ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей. Если граждане имеют денежные выплаты по другим нормативно-правовым актам, то выплата будет осуществляться по выбору льготника по одному из оснований, то есть выплаты не суммируются.