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Агентство новостей Доступ 1 22 марта 2017 года, 17:13

На Южном Урале планируют обеспечить полный охват региона сотовой связью


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале планируют обеспечить полный охват региона сотовой связью – сейчас дозвониться невозможно более чем в 400 населенных пунктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Южноуральские депутаты планируют внести изменения в закон «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области». Изменения должны коснуться установки мачт и антенн связи.

«Сегодня 409 населенных пунктов Челябинской области, а это около 70 тыс. жителей, лишены устойчивой связи. Также сотовая связь отсутствует на 740 километрах дорог регионального значения. Планируется дать возможность операторам сотовой связи привлечь средства в регион и закрыть эту проблему. Некоторые субъекты уже приняли аналогичные инициативы, поэтому при определении федеральных программ в рамках структур инвестиций деньги направляются туда, где есть упрощенная система вышек сотовой связи», – рассказал инициатор проекта Анатолий Вершинин.

Таким образом, преобразования упростят сотовым операторам строительство антенн и вышек связи.

Отметим, что изменения законодательства не отменяют всех форм контроля со стороны надзорных органов.

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Теги: челябинская область, заксобрание, сотовые операторы
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