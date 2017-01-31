На Всемирную зимнюю Универсиаду в Алматы поедут 7 южноуральцев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Всемирную зимнюю Универсиаду в Алматы (Казахстан) отправятся 7 южноуральских студентов – честь российской сборной будут защищать сноубордисты, конькобежцы и лыжники из вузов Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Сборная России на Универсиаде представлена самой многочисленной делегацией − 330 человек, включая 227 спортсменов, которые являются студентами или недавними выпускниками высших учебных заведений не старше 28 лет. От Челябинской области на соревнования отправили студентов ЮУрГУ, УралГУФК и МГТУ.

Всего же участие в студенческих играх принимают более 2 тыс. участников из 57 стран, разыгрывается 86 комплектов наград в 12 видах спорта.

Отметим, что соревнования среди сильнейших студентов мира завершатся 8 февраля.

В прошлом году Всемирная зимняя Универсиада прошла в Словакии и Испании с 24 января по 14 февраля 2015 года. Студенческая сборная России заняла первое место в неофициальном командном зачете, выиграв 56 наград (20 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых). Наибольший вклад в копилку российской сборной внесли лыжники (7-5-5), биатлонисты (4-5-5) и прыгуны на лыжах с трамплина (3-2-2).