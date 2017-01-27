На Урале задержана преступная группировка с 47 кг «синтетики»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники полиции задержали участников преступной группировки, поставлявших «синтетику» в несколько регионов России, изъято 47 кг наркотиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Тюменской области задержана организованная группа, распространяющая синтетические наркотические средства на территории нескольких регионов Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, три человека задержаны при попытке сделать так называемую закладку на одной из тюменских автомагистралей, в багажнике их автомобиля обнаружено около 35 кг «дизайнерских» наркотиков. Кроме того, в ходе оперативных мероприятий в одном из подвальных помещений Новосибирска обнаружен тайник, из которого изъято еще 12,5 кг наркотиков.

«Также крупные партии наркотиков, приготовленные к сбыту, изъяты в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске», – уточнила Волк, отметив, что в общей сложности из незаконного оборота изъято более 47 кг синтетических наркотиков.

В отношении задержанных возбужденно уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.