На Таганае поселилась еще одна пара чернозобых гагар

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На территории нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) заметили еще одну пару чернозобых гагар – птиц обнаружили на Малом Тесьминском водохранилище, возле старой плотины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

Напомним, что первая пара чернозобых гагар прилетела на Таганай еще в середине мая и остановилась на Большом Тесьминском водохранилище, расположенном по соседству.

Специалисты нацпарка уверены, что таганайские водоемы стали для гагар не просто местом отдыха при перелете, а домом, где они выводят птенцов. Большое и Малое Тесьминские водохранилища вполне подходят для этого – здесь есть пища, место для взлета, а главное – отсутствуют люди.

«Мы планируем понаблюдать за гнездами гагар. Делать это придется с воды – гагары устраивают свои дома в труднодоступных местах, например, на сплавинах – всплывшем на поверхность слое растительности, чтобы исключить визиты незваных гостей вроде куниц и цапель. Выводок у гагар небольшой – всего по два-три птенца. До того как они научатся самостоятельно плавать, мать буквально возит их на спине», – рассказала сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

На Малом Тесьминском водохранилище замечены также серые цапли. Пара этих птиц «прописалась» на водоеме несколько лет назад. Сейчас одна из птиц практически неподвижно сидит на месте, вставая лишь изредка. Не исключено, считают специалисты, что она сидит на гнезде. Хотя такое поведение может быть и отвлекающим маневром.

Чернозобая гагара (Gavia arctica) – водоплавающая птица с длиной тела 58-73 см, размахом крыльев 110-130 см. В Российской Федерации гнездится на островах: южный остров Новой Земли, Колгуев, Вайгач, на материковой части страны обитает от Кольского полуострова и Карелии к востоку до Анадырской низменности, Чукотского полуострова, Корякского нагорья, Камчатки, Охотского побережья и низовьев Амура. Встречается на Алтае, в предгорьях Саян, Туве. За последние 40-70 лет южная граница ареала в пределах Европы сдвинулась к северу на 200-300 км.

Фото пресс-службы нацпарка «Таганай»