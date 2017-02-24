На Таганае обосновалась стая птиц из Японии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В нацпарке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) поселились новые птицы – стайка урагусов; они не боятся людей, подпускают близко к себе, но очень быстро перемещаются, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу парка.

Урагус – вид, характерный для Центральной и Восточной Японии, Китая, Монголии, Казахстана, Кыргызстана. В России распространен до Западной Сибири. Под Златоустом эту птицу заметили впервые. За счет длинного, как у трясогузки, хвоста она выглядит крупнее воробья, с розовыми головой и брюшком, и черно-белыми хвостом и крыльями.

«Даже в соответствующем разделе "Златоустовской энциклопедии" урагусов нет. Эти птицы питаются семенами полыни и репейника, на кустах этих растений возле Тесьминского водохранилища я и заметила стайку из 8-10 особей. В поедании семян они составят конкуренцию таганайским щеглам, которые тоже обитают в том районе», – рассказала сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

Людей урагусы почти не боятся, подпускают близко к себе, но очень быстро перемещаются.

Урагус стал 185 видом птиц, определенным на территории национального парка. Сотрудники научного отдела будут наблюдать за стайкой, которая может остаться на Таганае для гнездования.