На Расулевские чтения-2017 в Троицк приедет потомок пророка Мухаммеда

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Троицк (Челябинская область) готовится к Расулевским чтениям-2017 – в июле в город приедет потомок пророка Мухаммеда, творческие коллективы из Башкортостана и Татарстана, а также финалисты шоу «Голос», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области.

«Расулевские чтения стали всероссийской площадкой обсуждения актуальных вопросов ислама. Необходимо тщательно продумать программу научно-практической конференции и культурной части для жителей и гостей Троицка. Город должен развиваться, меняться к лучшему – к июлю нужно подготовить Троицк к празднику, в том числе благоустроить Сквер памяти и провести наружные работы в медресе», – отметил губернатор Борис Дубровский.

В этом году в рамках форума запланированы конференция «Государство и российские мусульмане. Сотрудничество во благо России», тематический круглый стол, ряд секций. Составлена культурная программа.

«Все начнется с открытия уникальной выставки в Челябинском историческом музее "Ислам. История, традиции, культура", в которой впервые в Челябинске представят экспонаты музеев Казанского Кремля, Санкт-Петербурга, Уфы. Разнообразной программа будет в Троицке: Башкирский государственный театр драмы представит зрителям замечательный спектакль "Юсуф и Зулейха", на главной площади города выступят команды международного клуба КВН. Также приезжают творческие коллективы Республики Башкортостан, Республики Татарстан и финалисты программы "Голос". Все завершится красочным фейерверком» , – рассказал министр культуры Алексей Бетехтин.

Кроме того, участие в мероприятии уже подтвердили профессор Амманского международного университета исламских наук, потомок пророка Мухаммеда шейх Абдурразак Ассаиди (Иордания) и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.