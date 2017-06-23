На Олимпиаду роботов в Казани выехали 18 команд из Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Казани 23-25 июня состоится заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады – Южный Урал представят 18 команд из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Миасса, Сосновского и Пластовского районов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Дома юношеского технического творчества.

World Robot Olympiad-2017 в этом году посвящена теме – «роботы для устойчивого развития». Лучших определят в нескольких категориях WRO.

В основной категории ребятам предстоит решить три важные задачи. Первая – сделать робота, который может способствовать развитию природно-ориентированного туризма и помочь ученым и туристам в наблюдении и изучении чудес природы без ущерба для них.

Вторая тема – «Углеродная нейтральность». Команды представят роботов, которые могут помочь одной компании достичь углеродной нейтральности: установить источники возобновляемой энергии, посадить деревья, чтобы сбалансировать влияние выбросов.

Третья тема соревнований – «Чистая и возобновляемая энергия». Необходимо сделать робота, который поможет построить ветряную электростанцию. Робот должен выбрать наилучшие места для строительства различных ветряных турбин, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы и минимизировать вредное воздействие на окружающую среду.

В творческой категории будут представлены масштабные проекты, посвященные роботам-помощникам. На олимпиаде также пройдут соревнования в категориях «Сервисные и промышленные интеллектуальные роботизированные системы» и «Футбол роботов».

Команды Челябинской области уже стали победителями регионального этапа и прошли учебно-тренировочные сборы. Теперь им нужно показать преимущество в условиях жесткой конкуренции.

В студенческой категории выступит команда из села Степное (Пластовский район). Они сконструировали робота, который умеет играть в тетрис. Он распознает фигурки по цвету, форме и умеет складывать их в нужном порядке.

Отдельный отбор в водной категории прошла челябинская команда из лицея № 31. Впервые эта категория была представлена в Казани в прошлом году. Задача участников сконструировать роботов, способных выполнять команды под водой – пройти в створ ворот, по линии, распознать фигуру. Для этого робототехники должны представить оригинальные изобретательские решения, чтобы защитить блоки питания и датчики от влаги.

Победители категорий WRO отправятся на Всемирную олимпиаду роботов в Коста-Рику.

Фото пресс-службы ДЮТТ