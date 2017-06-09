ВНИМАНИЕ. На Копейском шоссе временно ограничат движение

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске временно ограничат движение на Копейском шоссе – меры связаны с работами по ремонту инженерных сетей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Проезд будет закрыт на участке в районе дома 2-В по улице Гагарина с девяти утра 9 июня до шести утра 12-го.

Напомним, сегодня в Челябинске в связи с различными видами ремонтных работ ограничено движение в Курчатовском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском районах. На северо-западе Челябинска на пять дней закрыто движение троллейбусов.