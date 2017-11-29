На ЧМК состоялась «Школа молодого специалиста»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) состоялась традиционная «Школа молодого специалиста» – учебно-ознакомительную программу освоили 56 выпускников вузов, трудоустроенных на комбинат в 2017 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Экспресс-программа «Школа молодого специалиста» в теории и на практике знакомит молодых сотрудников со всей производственной цепочкой металлургического гиганта. В музее предприятия выпускникам вузов рассказали об истории ЧМК, а на встрече с руководством – о перспективах развития комбината.

Учебно-ознакомительные курсы – часть программы адаптации молодых специалистов. На ЧМК создаются все условия для их профессионального развития и карьерного роста. Помимо «Школы молодого специалиста», комбинат ежегодно проводит конкурсы профмастерства, перспективные молодые сотрудники проходят обучение по программе подготовки управленческих кадров, после чего зачисляются в резерв на руководящие должности. Молодым сотрудникам комбинат выплачивает подъемные средства, действует система материального стимулирования начинающих работников.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.