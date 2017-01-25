НКО Южного Урала получат 1 млн рублей на социализацию бывших наркоманов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Некоммерческие организации Южного Урала получат 1 млн рублей на социализацию наркоманов – данные средства позволят оказать помощь 20 гражданам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 25 января 2017 года, правительство Челябинской области утвердило порядок получения субсидий НКО, предоставляющими услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых. По словам министра социальных отношений Татьяны Никитиной, в 2017 году 1 млн рублей получат 5 НКО для помощи 20 наркозависимым. Впрочем, она добавила, что перечень не окончательный и может пополняться.

В 2016 году под программу субсидирования попали три организации, они получили 1,5 млн рублей для помощи 50 гражданам.

Субсидии предоставляются организациям на возмещение фактических затрат, связанных с представлением услуг, на основании направления Челябинской областной наркологической больницы. Выплаты будут рассчитываться, исходя из расходов, однако не должны превышать 5о тыс. рублей за весь курс реабилитации.