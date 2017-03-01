Ср, 01.03.2017, 17:01 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 1 марта 2017 года, 15:38

Музыкальную весну на Южном Урале откроет международный фестиваль «Дни Баха»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Музыкальную весну в Челябинской области откроет международный фестиваль «Дни Баха» – с 4 по 28 марта ведущие музыканты России и стран Европы представят всю палитру творчества гения эпохи барокко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ипрес-службу Челябинской филармонии.

В субботу, 4 марта, фестиваль откроет инструментальное трио из Санкт-Петербурга «Бахиниана дель фламенко». В его составе – барочная скрипка, рояль, фламенко-гитара. Бессмертные произведения Баха предстанут в необычном звучании: музыканты найдут точки пересечения классического исполнения и зажигательных гитарных аккордов испанской Андалусии.

9 марта фестиваль продолжит концерт Владимира Хомякова (орган) и камерного оркестра «Классика» под управлением Заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Прозвучат величественные органные мелодии Иоганна Себастьяна Баха и его сына Карла Филипа Эмануэля. Сын Баха служил при дворе короля Пруссии Фридриха II и достиг огромной популярности как композитор, исполнитель, педагог, теоретик. Им восхищался Моцарт, его музыка оказала влияние на Гайдна и Бетховена.

Также в программу концерта включены сочинения Франсиса Пуленка – одного из ведущих французских композиторов первой половины XX века.

Следующую страницу фестиваля откроет 11 марта солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов, скрипач Михаил Почекин.

Со сцены зала органной и камерной музыки «Родина» он исполнит шесть сонат и партит Баха для скрипки соло.

19 марта у челябинцев будет уникальная возможность послушать игру специального гостя фестиваля – профессора Бирмингемской консерватории, органиста Генри Фейрса (Великобритания). Он проведет параллели между сочинениями И.-С. Баха и британской музыкой.

А в день рождения Иоганна Себастьяна Баха, 21 марта, будет представлена музыка композитора для гобоя, голоса и органа.

26 марта фестивальную эстафету продолжит дуэт скрипачки Ксении Дубровской (Германия) и органиста Александра Князева (Москва). В стенах Концертного зала органной и камерной музыки будет звучать исполнение шести сонат Иоганна Себастьяна Баха для скрипки и органа.

Эти композиции, написанные для облигатного клавесина и скрипки, получили всемирное признание. Для их игры требуется высочайшее мастерство исполнения. Дубровская и Князев давно признаны в музыкальных кругах, их мастерство гармонично вписывается в музыку великого композитора.

Ксения Дубровская – выпускница Московской консерватории, победитель множества музыкальных конкурсов, где была отмечена ее яркая вдохновенная игра, безупречный музыкальный вкус, глубокое проникновение в замысел музыкального произведения.

Александр Князев является музыкантом двух инструментов: орган и виолончель. Его список выступлений с программами высшей сложности (как в России, так и за рубежом) огромен. Музыка Баха всегда находилась в центре внимания музыканта. Более того: Александр Князев утверждает, что старший из знаменитой музыкальной династии Бахов является для него подлинно мистической фигурой.

Фестиваль завершится 28 марта. Главным героем вечера будет сам Иоганн Себастьян Бах. Весь вечер его музыка будет звучать в исполнении российского органиста Федора Строганова, который, по мнению музыкальных критиков, умеет тонко передавать дух эпохи и эмоциональные нюансы самых сложных органных партий.

Стоимость билетов на концерты фестиваля от 200 до 700 рублей.

Фото предоставлены пресс-службой Челябинской филармонии

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: фестивали в челябинской области, орган, концертный зал родина, афиша, челябинская филармония
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 552
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:50
Власти Челябинска потребуют возмещения ущерба от владельцев парковок на месте газонов
сегодня, 16:46
Челябинские эксперты предупреждают об эпидемии детских самоубийств
сегодня, 16:25
Суши на ж/д вокзалах Кыштыма и Верхнего Уфалея готовили в антисанитарных условиях
сегодня, 15:56
В Копейске появится исправительный центр для приговоренных к принудительным работам
сегодня, 15:28
Спасатели вытащили 12-летнего ребенка из колодца в Челябинске
сегодня, 15:02
Уйский экс-депутат, воткнувший нож в полицейского, предстанет перед судом
сегодня, 14:50
Реклама свингер-пати признана нелегальной за оскорбление педагогов
сегодня, 14:35
Регоператоров для управления мусорными полигонами в Челябинске и Магнитогорске выберут в 2017 году
сегодня, 14:23
Приставы изъяли дочь у матери-проститутки в Коркино
сегодня, 13:54
Нужна ли была «двойка»? Прокуратура требует устранить нарушения в школе, ученица которой совершила попытку суицида
';
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость