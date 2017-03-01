Музыкальную весну на Южном Урале откроет международный фестиваль «Дни Баха»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Музыкальную весну в Челябинской области откроет международный фестиваль «Дни Баха» – с 4 по 28 марта ведущие музыканты России и стран Европы представят всю палитру творчества гения эпохи барокко, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ипрес-службу Челябинской филармонии.

В субботу, 4 марта, фестиваль откроет инструментальное трио из Санкт-Петербурга «Бахиниана дель фламенко». В его составе – барочная скрипка, рояль, фламенко-гитара. Бессмертные произведения Баха предстанут в необычном звучании: музыканты найдут точки пересечения классического исполнения и зажигательных гитарных аккордов испанской Андалусии.

9 марта фестиваль продолжит концерт Владимира Хомякова (орган) и камерного оркестра «Классика» под управлением Заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Прозвучат величественные органные мелодии Иоганна Себастьяна Баха и его сына Карла Филипа Эмануэля. Сын Баха служил при дворе короля Пруссии Фридриха II и достиг огромной популярности как композитор, исполнитель, педагог, теоретик. Им восхищался Моцарт, его музыка оказала влияние на Гайдна и Бетховена.

Также в программу концерта включены сочинения Франсиса Пуленка – одного из ведущих французских композиторов первой половины XX века.

Следующую страницу фестиваля откроет 11 марта солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов, скрипач Михаил Почекин.

Со сцены зала органной и камерной музыки «Родина» он исполнит шесть сонат и партит Баха для скрипки соло.

19 марта у челябинцев будет уникальная возможность послушать игру специального гостя фестиваля – профессора Бирмингемской консерватории, органиста Генри Фейрса (Великобритания). Он проведет параллели между сочинениями И.-С. Баха и британской музыкой.

А в день рождения Иоганна Себастьяна Баха, 21 марта, будет представлена музыка композитора для гобоя, голоса и органа.

26 марта фестивальную эстафету продолжит дуэт скрипачки Ксении Дубровской (Германия) и органиста Александра Князева (Москва). В стенах Концертного зала органной и камерной музыки будет звучать исполнение шести сонат Иоганна Себастьяна Баха для скрипки и органа.

Эти композиции, написанные для облигатного клавесина и скрипки, получили всемирное признание. Для их игры требуется высочайшее мастерство исполнения. Дубровская и Князев давно признаны в музыкальных кругах, их мастерство гармонично вписывается в музыку великого композитора.

Ксения Дубровская – выпускница Московской консерватории, победитель множества музыкальных конкурсов, где была отмечена ее яркая вдохновенная игра, безупречный музыкальный вкус, глубокое проникновение в замысел музыкального произведения.

Александр Князев является музыкантом двух инструментов: орган и виолончель. Его список выступлений с программами высшей сложности (как в России, так и за рубежом) огромен. Музыка Баха всегда находилась в центре внимания музыканта. Более того: Александр Князев утверждает, что старший из знаменитой музыкальной династии Бахов является для него подлинно мистической фигурой.

Фестиваль завершится 28 марта. Главным героем вечера будет сам Иоганн Себастьян Бах. Весь вечер его музыка будет звучать в исполнении российского органиста Федора Строганова, который, по мнению музыкальных критиков, умеет тонко передавать дух эпохи и эмоциональные нюансы самых сложных органных партий.

Стоимость билетов на концерты фестиваля от 200 до 700 рублей.

Фото предоставлены пресс-службой Челябинской филармонии