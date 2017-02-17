«Мужиков выкинул»: осужден челябинец, убивший 2 котов жены в Парковом-2

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец, выбросивший двух котов жены из окна девятого этажа в Парковом-2, ограничен судом в свободе – мужчине запрещено переезжать, покидать город, гулять по ночам и развлекаться при народе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мировой участок Центрального райсуда огласил приговор в отношении 29-летнего живодера с улицы Петра Сумина, который 22 октября 2016 года убил котов своей супруги. Известно, что пара и месяца не прожила мирно после заключения брака. Супруги регулярно ругались из-за ревности мужа. Ссора произошла и накануне отъезда женщины в другой город, где она намеревалась забрать паспорт с новой фамилией, взятой после замужества. Там она получила гневную SMS от супруга, завершавшуюся словами: «Твоих мужиков выкинул».

Помня, что ранее муж высказывал угрозы ее котам, женщина забеспокоилась о животных, но не поверила, что супруг мог так бесчеловечно поступить. Сомнения сменились шоком, когда хозяйка зашла в группу микрорайона в соцсети и увидела пост с фотографией трупов своих питомцев. Расправа над животными вызвала широкий общественный резонанс, так как они умирали в муках на глазах у прохожих, среди которых были дети. Один кот упал на автомобиль, разбив лобовое стекло, другой ударился об асфальт. На мужчину в полиции завели уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жесткое обращение с животными, повлекшее их гибель из хулиганских побуждений).

«В суде мужчина признал свою вину частично, не согласившись с хулиганским мотивом. Он пояснил, что выбросил животных из окна, чтобы причинить нравственные страдания своей жене. Лично против котов он якобы ничего не имел против, кроме того, что считал их неполноценными. По мнению осужденного, питомцев следовало сдать в приют, так как "они больные и им нельзя жить в обычном доме"», – рассказала консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова.

Суд назначил челябинцу наказание в виде семи месяцев ограничения свободы. Это означает, что на протяжении данного периода времени мужчине нельзя менять место жительства, покидать квартиру с 22.00 до 6.00, участвовать в общественных развлекательных мероприятиях, а также выезжать за пределы города. При этом дважды в месяц горожанин должен отмечаться в контролирующем органе. Если сотрудникам полиции станет известно, что осужденный нарушает ограничения, наказание ему ужесточат.

Ольга Плеханова