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Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 10:28

18+ Мужчина получил 10 лет «строгача» за огнеопасное убийство приятеля в Кропачево


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Усть-Катава (Челябинская область) отправится в колонию строгого режима за огнеопасную расправу над своим приятелем – в ходе роковой пьянки мужчина избил, а потом поджег своего знакомого, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 21 февраля 2016 года в одном из домов по улице Ленина в поселке Кропачево (Ашинский район). Двое пьяных мужчин рассорились, так как один из них припомнил второму давние обиды. Между знакомыми завязалась драка, во время которой злопамятный решил убить противника. Обиженный не менее 20 раз ударил потерпевшего по голове и телу, а затем трижды воткнул ему в шею кухонный нож.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег занавески в прихожей и, убедившись, что начался пожар, бросил еще живого приятеля лежать на полу. Раненый умер, отравившись угарным газом. Его труп обнаружили в одной из комнат прибывшие на место спасатели. Огонь успел уничтожить крышу, пол, веранду дома, затем перекинулся на баню.

Когда выяснилось, что дом был подожжен, а его хозяин убит, полицейские задержали 34-летнего пиромана. Следователям СО по Аше мужчина не признавался в содеянном и объяснял произошедшее самообороной. «В судебных прениях государственному обвинителю удалось убедить суд в том, что подсудимый не признается в инкриминируемом ему преступлении, чтобы избежать уголовной ответственности. Совокупность собранных по делу прямых и косвенных доказательств позволила без единого сомнения сделать вывод о том, что мужчина виновен в совершенных преступлениях», – рассказал зампрокурора Аши Артем Мухачев.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Родственникам погибшего он должен выплатить 810 тыс. рублей.

Ольга Плеханова

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Теги: пожар, убийство, новости аши, кропачево, пироман
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