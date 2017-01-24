Мужчина, похитивший 7 авто у доверчивых женщин, получил срок в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске осужден мужчина, который похищал деньги и машины у доверчивых женщин, – он входил к ним в доверие и просил оформить для него автокредиты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на прокуратуру.

С июня 2013 по май 2015 года преступник знакомился с женщинами в соцсетях и общественных местах, жаловался им на производственные сложности и уговаривал женщин помочь ему деньгами, взяв кредит – потребительский или на машину. Выплачивать займ обаятельный мужчина обещал самостоятельно.

Когда доверчивые дамы соглашались, деньги или машину аферист забирал, делал один-два платежа, перепродавал авто и скрывался.

Таким образом, ему удалось похитить и перепродать семь автомобилей общей стоимостью около 4 млн рублей, кроме того, он присвоил 370 тыс. рублей.

Отметим, что злоумышленник никогда не имел документов, подтверждающих личность, а также постоянного места жительства и работы, а существовал всегда за счет обмана окружающих.

Суд признал Ахмедова Тахмасиба Сахиб оглы виновным по частям 2, 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере), пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Ему назначено шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Напомним, в настоящее время челябинские полицейские расследуют еще одно громкое дело другого обаятельного мошенника, которный жил за счет обмана, влюбленных в него женщин, – 33-летнего жителя Чечни Адама Токшаева.