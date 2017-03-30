Мусульмане празднуют Ночь даров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 30 на 31 марта мусульмане по всему миру отмечают Лейлят аль-Рагаиб или Ночь Даров – праздник посвящен памяти о дне бракосочетания родителей пророка Мухаммеда и его зачатии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Отмечать Лейлат аль-Рагаиб полагается специальными молитвами и соблюдением поста.

По преданию, благочестиво проводить эту ночь заповедал сам пророк – когда пожилой верующий посетовал, что не может соблюдать месячный пост, Мухаммед сказал: «Ты постись в первый, пятнадцатый и последний день месяца Раджаб – получишь благодать, как от месяца поста, ибо благодати записываются в десятикратном количестве. Но и не забывай ночи на первую пятницу славного Раджаба».

Накануне этого дня мусульмане читают особые «молитвы даров».

«В этот день верующие собираются в мечетях, чтобы совершить коллективную молитву и выслушать проповедь имама, в которой он рассказывает о значении этого события», – рассказали в мечети.

Кроме того, мусульмане стараются помочь бедным, преподнести подарки детям, пообщаться с родителями, ведь совершенное в этот день должно вернуться к ним в десятикратном размере.