Мотогонщики из 9 регионов России соберутся на состязания в Кыштыме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Кыштыме (Челябинская область) 17 и 18 июня состоятся соревнования по мотогонкам «Каменный пояс-2017» – участие примут представители девяти регионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Участие примут сильнейшие мотогонщики из Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Томской, Курганской, Пермской областей, Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа. Кыштым в чемпионате представят спортсмены спортивно-технического клуба «Радон».

Торжественное открытие мотоспринта состоится 18 июня на автодроме в районе Голой сопки в 12.00. Старт первого участника класса OPEN будет дан в 12.20. Затем начнутся заезды «эндуро», «эндуро-лайт» и «леди» – гонки по лесному бездорожью. Трасса эндуро-спринт протяженностью 25 км проложена по лесным участкам дорог в районе гор Сугомак и Егоза, поселков Кувалжиха и Канифольный. Заезд участников пройдет в два круга.

Отметим, что 18 июня с 11.00 до 16.00 указанные лесные участки дорог будут закрыты для движения автотранспорта.