Московское «Динамо» не уследило за Мозякиным

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение московскому «Динамо», встреча завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственный год у бело-голубых забил Артем Подшендялов (01:30).

Фото Александра Мысякина, «Чемпионат»

Гостям для победы оказалось достаточно дубля в исполнении Сергея Мозякина (09:16 и 44:23).

Таким образом, «Магнитка» прервала трехматчевую победную серию московского «Динамо» и со 116 очками после 55 игр занимает 3-е место в турнирной таблице КХЛ. «Бело-голубые», в свою очередь, расположились на 8-м месте – у них в активе 55 игр, в ходе которых они набрали 98 очков.