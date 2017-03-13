Московский арбитраж признал незаконным удорожание строительства перинатального центра в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы по увеличению цены контракта на строительство перинатального центра в Челябинске на 500 млн рублей – соответствующее решение областного Минстроя признано незаконным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В 2014 году министерство заключило с ООО «Альфа-Строй» контракт на строительство Областного перинатального центра за 2,3 млрд рублей. В 2016 дополнительным соглашением цена была увеличена почти на 500 млн рублей. ФАС сочла такое изменение незаконным. В ведомстве пояснили, что «изменение существенных условий государственного контракта, в том числе, цены, возможно при соблюдении трех условий, одно из них заключается в том, что срок такого контракта должен составлять не менее трех лет».

«В этом же случае строительство перинатального центра "под ключ" предусматривалось на два года. Следовательно, увеличение цены было недопустимо», – прокомментировали в ФАС.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало его в судебном порядке. Несмотря на то, что суд первой инстанции встал на сторону заказчика, суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали позицию ФАС России, оставив ее решение в силе.

О последствиях такого решения суда ФАС не сообщает.

Областной перинатальный центр в Челябинске был введен в строй 1 октября 2016 года. Перед его открытием министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин сообщил, что сумма госконтракта на возведение центра составила 3 млрд 114 млн рублей, ее корректировка производилась дважды.