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Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 16:40

Москалюк не смог добиться снятия ареста с доли в «Гринфлайте»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд не стал снимать арест с 40% доли в уставном капитале ООО «Гринфлайт», принадлежащей бывшему советнику экс-губернатора Михаила Юревича Александру Москалюку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 12 октября Центральный райсуд продлил срок ареста доли Москалюка до 14 января 2018 года. Это постановление обжаловал адвокат, просивший снять ограничение.

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление первой инстанции», – сообщили в ЧОС.

Добавим, 20 ноября облсуд принял аналогичное решение по жалобе ООО «Центр Современных технологий» и Маргариты Бутаковой.

В ООО «Гринфлайт» 40% долей принадлежит Москалюку, еще по 20% – ООО «Медиа-Стиль», ООО «ЦСТ» и Маргарите Бутаковой.

В ГСУ ГУ МВД по Челябинской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества со средствами дольщиков «Гринфлайта». Обвинения в злоупотреблении полномочиями предъявлены экс-гендиректору компании Сергею Мануйлову.

Отметим, что сам Москалюк, которому инкриминируется мошенничество в рамках резонансного «медицинского дела» о взятках, в рамках которого срок отбывал бывший министр здравоохранения региона Виталий Тесленко (вышел на свободу условно-досрочно в сентябре 2017 года. – Прим. АН «Доступ»), находится в Израиле.

Теги: челябинский облсуд, гринфлайт, новости челябинска
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