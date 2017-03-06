ВНИМАНИЕ. Мошенники запугали челябинцев подпиской о неразглашении с 800-тысячным штрафом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинской области, ставшие жертвами мошенников, боялись обращаться в полицию, опасаясь нарушить подписку о неразглашении, которую дали аферистам, – за жалобы в правоохранительные органы и суды им пригрозили штрафом 800 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Злоумышленники арендовали офис в здании «Сан Плаза» на улице Карла Маркса в Челябинске и разместили в газетах объявления о предоставлении займов до 6 млн рублей без посредников и справок о доходах. Кредиты соглашались выдавать только пожилым людям, проживающим в отдаленных поселках региона. Пенсионерам даже не давали точного адреса конторы, предлагая приехать на ж/д вокзал Челябинска, а оттуда вели обходными путями, инструктируя по телефону.

«Специалисты компании обещали заемщикам, что необходимые средства поступят на карту через несколько дней, главное – успеть оформить документы и начать производить взносы по процентной ставке. Так, для получения 500 тыс. руб. необходимо было подписать договоры оказания услуг, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (штраф за разглашение 800 тыс. рублей) и оплатить единовременный взнос – 35 тыс. рублей. После этого денег люди не получали, зато по договору должны были 10 лет производить ежемесячный платеж по кредиту на покупку товара, который не был обозначен», – рассказал эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Вячеслав Курилин.

Пострадавшие долгое время не обращались полицию, так как боялись 800-тысячного штрафа. Однако несколько человек все же осмелились прийти со своей проблемой в ОНФ. После того как общественники сообщили о преступной схеме в прокуратуру, в полиции возбудили уголовное дело по четырем эпизодам мошенничества (статья 159 УК РФ). Кроме того, УФАС по Челябинской области возбудило административное дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе.

Жителей Челябинской области призывают не попадаться на подобных схемы мошенничества, а всем, кто давал аферистам подписку о неразглашении, смело обращаться в правоохранительные органы. Общественники предполагают, что обманщикам удалось обобрать гораздо больше людей.

Ольга Плеханова