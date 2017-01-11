Мошенники обобрали слепого пенсионера в Чебаркуле, пообещав операцию на глазах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Чебаркуле (Челябинская область) полиция ищет злоумышленников, обманувших слепого пенсионера, – они выманили у пожилого мужчины 15 тыс. рублей, пообещав записать его на операцию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Установлено, жителю Чебаркуля 1931 года рождения, страдающему почти полной слепотой, позвонили неизвестные мужчина и женщина. Представившись соцработниками, они вручили пенсионеру продуктовый набор. Затем женщина предложила помощь в лечении глазного заболевания и под предлогом записи на операцию попросила деньги. Пенсионер отдал 15 тыс. рублей, а взамен женщина оставила ему для связи мобильник, который оказался неисправным.

Через несколько дней родственники потерпевшего обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.