Молодые ученые из Челябинска и Екатеринбурга сойдутся в научной битве

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Студентам ЮУрГУ, а также всем неравнодушным к науке южноуральцам предлагают поучаствовать в состязании молодых ученых – Science Slam, – масштабный интеллектуальный конкурс пройдет 2 марта в Екатеринбурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

На мероприятии, в неформальной обстановке клуба или бара, выберут шесть молодых ученых разных специальностей. У каждого из них будет всего 10 минут, чтобы доступно, оригинально и интересно рассказать о своем исследовании. В конце мероприятия зрители решат, кто понравился им больше. Победитель получит приз – боксерские перчатки.

«Для молодых ученых участие в Science Slam – это отличная возможность развить свои ораторские способности, приобрести уникальный опыт, представить результаты своей научной работы широкой аудитории», – комментирует кандидат технических наук, сотрудник ЮУрГУ Денис Винник.

Напомним, что в декабре Science Slam прошел в Челябинске. Тогда в битве победил екатеринбуржец, изучающий челябинский метеорит.

Проект реализует команда интернет-издания Feelmore при поддержке СМУС74 и Программы 5-100.