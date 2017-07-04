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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 15:12

Молодой южноуралец получил 2 года за «пьяный» угон трактора


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Верхнеуральском районе осудили молодого мужчину, который угнал трактор, будучи в состоянии алкогольного опьянения, – ему дали два года условно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу райсуда.

Инцидент произошел на территории одной из скотоводческих ферм, недалеко от села Форштадт: 26-летний мужчина угнал трактор «Беларус» без цели хищения.

В зале судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью. Представитель потерпевшего на строгом наказании не настаивал, ущерб возмещен, привлекать его к уголовной ответственности не желал.

«Однако оснований для прекращения уголовного дела в порядке статьи 25 УПК РФ в отношении подсудимого не имелось: он ранее судим, и судимости у него не погашены. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ, и определил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком три года», – говорится в сообщении.

Теперь «тракторист» должен отмечаться в органах, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа и не выходить из дома позже 22.00.

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Теги: трактор, угон, суды челябинской области, верхнеуральский район
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