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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 16:10

Многоквартирный аварийный дом на Островского снесут по решению суда


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинской области через суд обязала власти южноуральской столицы рассмотреть вопрос о признании многоквартирного дома 10 на улице Островского не пригодным для проживания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации официального представителя надзорного ведомства Натальи Мамаевой, в апреле 2013 года Госжилинспекция провела обследование двухэтажного строения, построенного в начале 1950-х. Капитальный ремонт там не проводился, а физический износ составляет 65%.

«Комиссией был сделан вывод, что конструкции жилого дома находятся в неудовлетворительном состоянии, возможно обрушение части фасадной стены второго этажа в подъезде № 2, нарушены сроки минимальной продолжительности эффективной эксплуатации элементов здания, капитального и текущего ремонта», – уточнила Мамаева.

Несмотря на то, что в доме выявлены нарушения правил и норм технической эксплуатации, имеется значительный износ строительных конструкций, который может привести к их обрушению, есть другие дефекты, администрация Челябинска в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещений, собственником которых является, не обращалась в спецкомиссию по признанию жилых помещений не пригодными для проживания.

«В этом доме семь квартир включены в реестр муниципального имущества Челябинска. В ситуацию вмешался лично прокурор Челябинской области Александр Кондратьев», – отмечается в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес главы муниципалитета внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, однако никаких мер предпринято не было.

«Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию инициировать процедуру подготовки и представления документов в Комиссию по оценке жилых помещений жилищного фонда РФ, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда Челябинска для рассмотрения вопроса о признании дома не пригодным для проживания. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме», – уточнили в надзорном ведомстве.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в прокуратуре города.

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Теги: прокуратура, новости челябинска, снос дома, ветхо-аварийное жилье, аварийный дом
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