Мне нравится попадать. Лучник из Челябинска – о терпении, меткости и правильном выстреле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Военные и охотники уже давно перешли на огнестрельное оружие, однако стрельба из лука до сих пор сохраняет популярность по всему миру. В Челябинске также есть немало клубов, где можно получить этот навык. Один из основателей стрелкового клуба «Знамя воронов» Андрей Шептикин рассказал Агентству новостей «Доступ», почему лучная стрельба сегодня набирает популярность.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ОПЫТА СТРЕЛКА

- Как Вы стали заниматься стрельбой из лука?

- Зачастую люди приходят в стрельбу из лука из реконструкторских и ролевых движений. Собственно, я из реконструкторов. Однажды появилась идея начать заниматься венгерской стрельбой из лука, основанной на исторических аналогах. Изначально венгерская стрельба из лука – это конный вид спорта. И это действительно зрелищно, когда всадник на скаку делает 10-12 выстрелов и поражает мишени.

Мы познакомились с Валерием Васильевичем Чижовым, который преподает стрельбу в школе олимпийского резерва и является главным тренером Челябинской области. Однако опыта тренерской работы в данном направлении он на тот момент не имел, поэтому мы решили попробовать изучать технику и тренироваться самостоятельно и постепенно создали свой клуб.

Именно в это время популярность набирал такой вид стрельбы из лука, как 3D. Нас это заинтересовало, и теперь клуб ориентирован больше на спорт, чем на реконструкцию.

- Вы занимаетесь, в основном, традиционным луком?

- Да, началось все именно с традиционного лука, однако сегодня мы стараемся охватить все классы этого оружия. Кстати, в лучном спорте довольно много классов: это и исторический лук – полностью имитирующий исторические аналоги, далее идет Longbow (длинный лук) – здесь уже есть модификации, которые увеличивают точность и комфорт; инстинктивный лук – фактически это классический лук, только без прицела, BareBow оснащен полкой, грузами, и для него существует более прицельная техника стрельбы; классический и блочный лук. Большинство участников нашего клуба – это любители инстинктивного лука или Longbow.

- Какие виды стрельбы бывают?

- Вообще, в стрельбе из лука можно выделить несколько номинаций: Target – это вид стрельбы из классического олимпийского и блочного лука по бумажным мишеням в помещениях или на специальных площадках; 3D – когда лучники стреляют по резиновым мишеням, имеющим вид настоящих животных, в условиях естественного ландшафта, своеобразная имитация охоты; Field – это средний вариант, когда стрельба также проходит в условиях естественного ландшафта, но стреляют по бумажным кольцевым мишеням.

- Почему лично Вам нравится именно традиционный лук?

- Начинал я с исторического, позже попробовал Longbow и понял, что стрелять из него намного проще. Далее познакомился с «инстинктивом», попробовал себя в классике и блочном луке, а потом вернулся к традиционному, потому что он максимально близок к физическому навыку стрельбы. Здесь очень много зависит именно от опыта стрелка.

- Вы пробовали стрелять верхом?

- Мы пытались вместе с конноспортивным клубом. Знаете, это одинаково сложно как для стрелка, так и для лошади. Значительную часть подготовки нужно проводить именно конюхам. Щелчки тетивы, мелькание стрел – лошадь должна быть готова к этому. Кроме того, сам стрелок должен обладать хорошими навыками верховой езды.

ИЗ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО?

- Как сегодня делают луки. Насколько соблюдаются древние технологии?

- Если иметь в виду именно спортивные луки – здесь всегда используются композитные материалы – стеклопластик, эпоксидные смолы. Дело в том, что биологические композиты, которые создавались в древности, очень плохо реагируют на погодные условия, поэтому за таким луком пришлось бы постоянно ухаживать, а необходимой стабильности он бы не давал. Конечно, сейчас при производстве любых луков уже используют компьютерные расчеты, пневмопрессы, рейсмусовые станки.

- Изменилась ли техника стрельбы из лука?

- На самом деле, да, изменилась. Важно выделить две школы стрельбы из лука. Первая – это азиатская (кольцевая) и средиземноморская (стреляют тремя пальцами). Европейская техника почти не изменилась, однако азиатская претерпела некоторые преобразования. Например, в одном из азиатских трактатов стреляют от груди – так теоретически можно попасть, но прицелиться нереально. Наверное, если работать лучником и делать 1 тыс. выстрелов ежедневно, все получится. Однако на соревнованиях требуется высокая точность – нужно попасть в двухсантиметровый объект, поэтому придется стрелять иначе. Хотя до сих пор существуют приверженцы традиционных исторических техник.

- Из чего делаются стрелы?

- Есть два вида – деревянные и композитные (углепластик, стеклопластик, карбон, алюминий). Большинство выбирают карбон, если это не обусловлено ограничениями правил соревнований.

ОХОТА С ЛУКОМ

- Насколько сложно охотиться с луком?

- Я, конечно, не охотник, но по-моему, это существенно сложнее, чем охотиться с ружьем. Однако лук иногда несколько эффективнее. Например, из ружья можно ранить зверя и упустить его, а потом долго преследовать. Хороший же выстрел из лука убивает животное намного быстрее и гуманнее, потому что рана получается очень большая – 3 на 3 сантиметра, причем навылет. Хотя сделать такой выстрел очень не просто.

- Насколько популярна охота с луком?

- В России законодательство запрещает охоту с луком. В других странах такой вид охоты сейчас довольно популярен, особенно в США. Там есть заповедники, основанные именно для такого вида охоты.

- Какова дальность полета стрелы из лука?

- Если иметь ввиду охоту, то точный выстрел в животное с 60 метров – это очень круто. Если иметь ввиду спортивные луки – классический и блочный, то дистанция 90 метров здесь вполне нормальная. Рекорд максимальной дальности для традиционного лука может достигать 500-600 метров, однако для этого создаются специальный лук и стрелы.

ГЛАВНЫЙ НАВЫК – ЭТО ТЕРПЕНИЕ

- Какими навыками нужно обладать для стрельбы из лука? Требуется ли особая физподготовка?

- Самый главный навык – это терпение. Стрельба из лука – это монотонная, долгая работа. Стрелять, в общем-то, довольно легко, однако для победы нужно делать огромное количество повторений. Здесь важно получать удовольствие именно от процесса. При правильной технике лук тянется мышцами спины, которые обычный человек, как правило, использует редко или не использует вообще. Люди с хорошей физподготовкой без проблем справляются с натяжением, однако часто делают это неправильно, потому что используют другие мышцы, например, бицепсы или трицепсы, а это негативно сказывается на точности стрельбы.

- Чтобы начать заниматься, сколько нужно денег?

- Мы всегда новичкам рекомендуем базовый набор: обычный лук для начинающих обойдется в 5-6 тыс. рублей, крага – в 200, напальчник – в 250 рублей. Конечно, потребуется комплект стрел, и это самое дорогое, потому что они часто ломаются. Обычно любой промах – это испорченная стрела. Всего для входа в спорт нужно около 10 тыс. рублей.

НРАВИТСЯ ПОПАДАТЬ

- Что доставляет Вам наибольшее удовольствие при стрельбе из лука?

- Как всем – мне нравится попадать. Это неописуемое впечатление, когда ты прицеливаешься, стреляешь и попадаешь. Сложно описать это состояние, просто нужно попробовать.

- Почему сегодня популярна стрельба из лука?

- Думаю, это связано с популяризацией компьютерных игр и кинематографа. Раньше многие просто не знали, что можно таким образом стрелять и заниматься спортом. Вообще, лучный спорт, на мой взгляд, очень интеллигентный, точный, медитативный.

Сергей Боровинских,

фото из официальной группы лучного клуба «Знамя воронов»