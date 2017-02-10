Мини-выставка истории медицины Южного Урала открылась в Историческом музее

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Государственный исторический музей Южного Урала открыл выставку «История медицины ХХ столетия». Она приурочена к 150-летию со дня рождения общественного деятеля Челябинска XX века Александра Бейвеля. Экспозицию посетил корееспондент Агентства новостей «Доступ».

В ЧЕМ ФИШКА?

Данный набор предметов трудно назвать выставкой в полном смысле этого слова – здесь всего четыре витрины. Причем они являются частью постоянной экспозиции «История с древних времен до конца XX века» и откровенно теряются среди скелетов и чучел древних животных.

На выставке представлены различные документы и фотографии, связанные с известными медиками Челябинской области, шприцы, пробирки, скальпели, коробочки из-под лекарств, инструменты для удаления зубов и многое другое. Всего здесь представлено четыре периода развития медицины Южного Урала с начала и до 80-х годов XX века.

MUST SEE

Наиболее интересными предметами здесь являются протезы зрачка, глаза и кишки. Также можно обратить внимание на английские инструменты времен войны для удаления зубов – они выглядят довольно угрожающе, как и немецкий ингалятор 80-х годов. Довольно интересна история челябинского врача, погибшего в Первой мировой.

МНЕНИЕ ЗНАТОКОВ

Хранитель этнографических коллекций музея Татьяна Балабан отметила самые интересные экспонаты музея. «Самое интересное – это наградной знак "Доктор медицины", который выдавался врачам, работавшим в условиях военных действий. Также интересна фотография челябинского врача Тихона Митрофановича Желтоножского, который погиб в 1916 году, оказывая помощь раненому прямо на линии фронта – в хирургическую палатку попал снаряд», – рассказал Татьяна Балабан.

ВЕРДИКТ

По мнению редакции Агентства новостей «Доступ», данная выставка может заинтересовать любителей истории медицины либо посетителей, которые случайно отклонились от основной экспозиции музея и решили взглянуть на протез глаза или пару шприцов. В целом, очень маленькая и не слишком информативная (для непосвященного в тему) выставка из фондов.

ЯВКИ И ПАРОЛИ

Выставка будет работать в Государственном историческом музее Южного Урала (Труда, 100, Восточная башня) с 11 февраля по 21 апреля, познакомиться с ней можно, приобретя билет на постоянную экспозицию. Если вам захочется увидеть только четыре витрины, можно заплатить десять рублей.