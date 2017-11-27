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Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 10:16

Михаил Галустян пожаловался в УФАС на рекламу шаурмы в Копейске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинское УФАС поступило заявление от Михаила Галустяна о нарушении рекламного законодательства – для продвижения заведения по продаже шаурмы в Копейске (Челябинская область) была без разрешения использована фотография шоумена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Как указано в заявлении, реклама содержит фотографию, исключительные права на которую принадлежат заявителю. При этом согласие правообладателя на использование изображения не получено. Рекламная конструкция в виде панно, размещенная на здании заведения общепита в Копейске, сопровождается надписью: «Шашлык, шаурма на углях».

В заявлении говорится, что использование в рекламе данного образа привлекает внимание потребителей в связи с популярностью Михаила Галустяна. По Гражданскому кодексу РФ, использование изображения человека возможно только с его согласия.

Специалисты антимонопольной службы обратились в администрацию Копейска, чтобы выяснить, кому принадлежит рекламная конструкция. Решение о возбуждении дела будет принято 10 декабря.

Теги: челябинское уфас, новости копейска, незаконная реклама, шаурма
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