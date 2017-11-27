Миасский спортсмен вышел в финал всероссийского конкурса по уличной атлетике

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Кроссфитер из Миасса Тимур Титович вошел в ТОП-5 финалистов всероссийского конкурса по уличной атлетике, организованного при поддержке Федерации воздушно-силовой атлетики России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Победителей определило жюри, в состав которого вошли известный тяжелоатлет Михаил Кокляев, спортсмен и актер Сергей Бадюк, бодибилдер Дмитрий Селиверстов и тренер Сергей Родионов. В соцсетях проходит открытое голосование за лучшего уличного спортсмена.

Южноуральцев призывают отдать голос за Тимура Титовича. В городе победителя появится современная площадка для занятий воркаутом. Голосование проводится до 29 ноября включительно.

Фото из соцсетей