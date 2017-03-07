Международный научный совет ЮУрГУ одобрил результаты работы вуза за 2016 год

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Международный научный совет ЮУрГУ одобрил результаты работы вуза за 2016 год – в обсуждении приняли участие ученые всего мира: США, Европы, Австралии, Южной Кореи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

По словам ректора вуза Александра Шестакова, в онлайн-встрече приняли участие доктор Джейван Ким, доктор Панайотис А. Коутентис, доктор Томас Людвиг, доктор Мутапандиан Ашоккумар, президент компании «Эмерсон» Эдвард Л. Монсер и представители международной консалтинговой компании PwC.

Отчет о деятельности университета за прошедший год представил директор Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ Глеб Радченко. Он продемонстрировал текущий статус прогресса по всем направлениям университета, среди которых новые образовательные и прорывные технологии, инновации и развитие региона.

«Это уникальное мероприятие для нашего университета. Каждый из членов совета высказал свое мнение по презентации: что необходимо поменять, что нужно добавить. Очень интересную дискуссию вызвал слайд, связанный с реорганизацией вуза. Члены совета посчитали это основным достижением вуза за прошлый год, а также посоветовали ее более ярко представить в конечной презентации. Мы постараемся учесть все, доработать презентацию на основе мнения Экспертного совета и представить ее в Москве», – сказал Глеб Радченко.

Отметим, что ЮУрГУ сфокусировал свои силы на целях, поставленных в рамках Проекта 5-100. В прошлом году были реорганизованы департаменты вуза: 141 структура превратилась в 85 (сокращение на 41%). До 2015 года в ЮУрГУ существовали пять институтов, 24 факультета и один колледж. Сегодня это 10 высших школ и институтов, исключившие неэффективные и дублирующие кафедры и специальности.

Кроме того, вуз проделал большую работу по поддержке молодых ученых. Состоялось четыре открытых конкурса для молодых исследователей, к работе в них приглашались внешние независимые эксперты. По результатам этих конкурсов вуз уже выплатил материальную поддержку: для 30 молодых ученых по 400 тыс. рублей, для 30 кандидатов наук по 200 тыс., 20 студентов получили микрогранты по 50 тыс. рублей.

После объявленных рекомендаций международный экспертный совет ЮУрГУ пришел к выводу, что вуз движется в правильном направлении и результаты его деятельности используются на практике.

«Сегодня мы готовимся к тому, чтобы в октябре выступить на международном экспертном совете министерства образования и науки РФ, где будут разыгрываться крупные проекты, которые университет будет реализовывать в 2018-2019 годах», – рассказал Александр Шестаков.

Ректор добавил, что университет «нацелен участвовать в глобальных прорывных проектах в области развития технологий и науки». «Работа над открытием международных лабораторий и мотивация молодых ученых – это подготовка к крупным проектам, который вуз планирует выиграть», – добавил он.