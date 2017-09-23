Международный фестиваль духовной музыки открылся в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале открылся Международный фестиваль духовной музыки, который пройдет в семи городах области – Кыштыме, Челябинске, Южноуральске, Троицке, Магнитогорске, Сатке и Златоусте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Торжественное открытие состоялось в кыштымском храме Рождества Христова, который в этом году празднует 160-летие. Фестиваль объединил известные певческие коллективы Южного Урала, включая профессиональные, храмовые, детские, учебные и любительские. В гала-концерте приняли участие шесть хоров. Выступили коллективы из Москвы, Екатеринбурга и греческого города Кардица.

«Южный Урал во второй раз становится центром духовной музыки и русского церковного пения. Впервые этот фестиваль прошел год назад здесь, в Кыштыме, в Храме Рождества Христова. Мы ощутили, насколько востребована духовная музыка. Именно тогда родилась идея провести фестиваль сразу в нескольких городах Южного Урала. Расширить географию участников, сделать его традиционным и проводить ежегодно в международном статусе», - отметил глава региона Борис Дубровский.

В Челябинске первый фестивальный концерт прошел 21 сентября, перед зрителями выступил хор имени Михальченко. Пение хоровой капеллы имени Юрлова челябинцы смогли оценить 23 сентября. В зале имени Прокофьева прозвучали сочинения Рахманинова, Свиридова, Чайковского, а также русские народные песни. Византийский хор Святого Иоанна Дамаскина из Греции выступит в органном зале «Родина» 24 сентября.

Фото Вячеслава Шишкоедова