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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 16:45

«Метеоролог» Соня из челябинского зоопарка предскажет наступление весны


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинском зоопарке готовятся встретить День сурка – свой прогноз в четверг, 2 февраля, по поводу наступления весны должен вынести местный «метеоролог» – сурок Соня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкульта.

По приметам, если день выдается пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору, значит, зима скоро закончится, и весна в этот год ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень, прячется обратно в нору – тогда зима продлится еще шесть недель.

Этот праздник наиболее распространен в США и Канаде, где во многих городах проходят целые фестивали, посвященные местным суркам, которые привлекают многочисленных туристов.

Популярных пушистых «метеорологов» всего семеро. Самый известный – Панксатонский Фил, живущий на Индюшачьей горке в городке в Пенсильвании – первый официальный сурок-«метеоролог», прославивший свой городок после комедийного фильма «День сурка». В зоопарке Нью-Йорка живет Чак, который ежегодно 2 февраля, ровно в полвосьмого, делает свой прогноз.

Впрочем, в Челябинском зоопарке признаются: сурок вряд ли проснется так рано, несмотря на то, что животное заснуло еще в ноябре, а проводы зимы в 2017 году состоятся на две недели раньше, чем в прошлом – 26 февраля.

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Теги: погода, челябинский зоопарк, новости челябинска, весна, день сурка
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