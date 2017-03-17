Метеорит, трамвай и беременность: Яндекс выяснил, что снится челябинцам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

«Яндекс» опубликовал список самых популярных запросов о снах, которые задают челябинцы, – для этого аналитики компании проанализировали все предложения со словами «к чему снится», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В каждом городе есть свои характерные сны – те, о которых пользователи Яндекса спрашивают чаще, чем в среднем по России. В Челябинской области это сны про метеориты и звездопад. Для Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей характерны религиозные сны – со святыми, священниками и иконами. В Вологодской, Костромской, Ивановской областях и Чувашской республике популярны сновидения о выпечке и пирогах.

В целом в десятку самых популярных снов, которые пытаются истолковать челябинцы, входят: озеро, груздь, реветь, трамвай, двухвостка, синица, звездопад, облепиха, ребенок и беременность. Примечательно, что челябинцам очень часто снятся сны с кем-то бывшим – девушкой, парнем, мужем.

«Сильнее всего от региона к региону меняются транспорт, погода, флора и фауна сновидений. Море чаще снится в Крыму и на Кавказе, а горы – на Алтае и в Тыве. Арбузы и орехи во сне и наяву растут на юге, а клюква – на севере. Единственный конкретный человек, которого часто видят во сне, Путин. Чаще всего он снится в Чечне», – добавили в компании.