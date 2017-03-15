«Металлург» вышел в финал Восточной конференции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский «Металлург» вышел в финал Восточной конференции, обыграв 15 марта астанинский «Барыс» 3:2 в овертайме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В составе «Барыса» голами отметились Найджел Доус (10:50) и Никита Михайлис (51:56). У победителей дубль оформил Ян Коварж (46:00 и 78:09, 5х4), еще одна заброшенная шайба на счету Криса Ли (48:17, 5х4).

Победа стала для команды Ильи Воробьева четвертой, «Магнитка» выиграла 4-0 и вышла в финал Восточной конференции, где его соперником станет победитель пары «Авангард» – «Ак Барс».