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Агентство новостей Доступ 1 26 ноября 2017 года, 19:39

«Металлург» выиграл у рижского «Динамо» в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 26 ноября, магнитогорский «Металлург» прервал трехматчевую серию поражений, обыграв на своем льду рижское «Динамо», – встреча закончилась со счетом 3:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У победителей отличились Никита Сироткин (00:28, 5х5), Евгений Тимкин (04:58, 5х4) и Андрей Чибисов (19:40, 5х5). Гости ответили двумя шайбами, авторами которых стали Микс Индрашис (13:29, 5х5) и Лаурис Дарзиньш (26:26, 5х4).

«Металлург» закрепился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Обе команды Южного Урала продолжают борьбу за выход в плей-офф.

В следующем матче, который состоится 28 ноября, «Магнитка» сыграет с «Северсталью» из Череповца.

 

Теги: кхл, новости магнитогорска, хк динамо рига, хк мателлург
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