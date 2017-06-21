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Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 14:47

Мэрия Копейска заплатит за ремонт ВАЗа, улетевшего в столб с неочищенной дороги


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд Копейска (Челябинская область) обязал мэрию заплатить за ремонт автомобиля Lada Kalina, врезавшегося в столб ЛЭП из-за колеи на дороге, – в истории не обошлось без местного батюшки и юристов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась еще 31 декабря 2016 года, когда водитель Lada Kalina ехал по заснеженной дороге домой. На изгибе трассы колеса попали в колею, и машину занесло. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части, снес столб ЛЭП и оказался на газоне частного дома. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД поспешили составить протокол за несоблюдение скоростного режима. Однако, прибегнув к помощи юристов, протокол удалось отменить.

«Нами было доказано, что водитель двигался с разрешенной скоростью, а вот состояние дороги не отвечало требованиям безопасности. ДТП попало на видеорегистратор проезжавшего мимо батюшки местной епархии, и он любезно поделился с нами записью. Кроме того, на месте был составлен акт состояния дорожного покрытия – наледь и снег не убирались, а ответственность за это несет муниципалитет. Нами был подан иск с требованием, чтобы мэрия возместила убытки водителю», – рассказал ведущий юрист копании «Право на защиту» Александр Гусев.

Суд встал на сторону автомобилиста, взыскав с городской администрации 100 тыс. рублей на ремонт машины. Кроме того, на чиновников возложена и ответственность за восстановление столба ЛЭП.

Ольга Плеханова

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Теги: дтп, столб, новости копейска, безопасность на дорогах, колея
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