Мэрия Челябинска заключила контракты по проектированию мостов и развязок без торгов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС выявило нарушения при заключении контрактов на проектирование реконструкции и строительства мостов и развязок в областном центре – все договоры заключались без проведения торгов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на заместителя руководителя антимонопольного органа Владу Ливончик.

Речь идет о проектировании реконструкции мостов через реку Миасс по проспекту Победы (Ленинградский мост) и по Свердловскому проспекту. Также подрядчик должен был спроектировать строительство транспортной развязки на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта.

Управление дорожного хозяйства Челябинска не объявило на эти работы аукцион, а просто заключило прямые договоры с Челябинским дорожно-транспортным проектным институтом. Это, напомнила Влада Ливончик, прямое нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции. Антимонопольный орган намерен привлечь к ответственности должностных и юридических лиц.

Добавим, что в 2017 году в Челябинской области за нарушения антимонопольного законодательства в сфере контрактной системы привлечено 38 должностных и юридических лиц, выписано штрафов на сумму 331 тыс. рублей.