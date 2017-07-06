ВНИМАНИЕ. Мэрия Челябинска сделала заявление по поводу военных самолетов, летающих над городом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Участившиеся жалобы челябинцев на шум от полетов военных самолетов подвигли чиновников выступить с официальным заявлением – разрешение на использование неба над городом они не выдавали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

«Вопросы полетов военной авиации входят в компетенцию министерства Обороны РФ, соответственно, разрешений и согласований на полеты и проведение учений с использованием военной авиации, администрация города не выдает. В то же время, мэрия ранее инициировала рассмотрение вопроса о шуме от полетов самолетов, базирующихся на авиабазе Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов, в правоохранительной системе, в том числе в Верховном Суде РФ», – говорится в сообщении.

Напомним, судебные тяжбы по данному вопросу длились более двух лет. Сначала в июне 2012 года действия военных летчиков Челябинский областной суд признал незаконными и обязал приостановить полеты над жилыми домами. После апелляции Минобороны, в марте 2013, Верховный суд РФ изменил решение областного и разрешил «сушкам» летать над Челябинском (в одном из пунктов постановления ВС РФ было определено, что согласно Конституции РФ и указу президента «О военной доктрине РФ», содержание авиабаз и полеты военных самолетов являются необходимым звеном поддержания обороноспособности страны). При этом военных суд обязал привести организацию полетов в соответствие с действующим законодательством.

Представители войсковой части предприняли ряд мер, чтобы снизить уровень шума. В частности, была изменена схема полетов с целью максимально дистанцироваться от жилых домов. Теперь круг полета, или, как его называют военные, «коробочка» (на карте-схеме он выглядит как прямоугольник), значительно шире: 18-20 километров вместо прежних 8-10. Также была изменена высота полетов: самолеты поднимаются в небо не на 500 метров, как это было раньше, а намного выше – на 1,5 километра. Кроме того, запрещено выполнение полетов над городом на малой и предельно малой высоте.

В сентябре 2015 года администрация города обращалась к прокурору Челябинска по вопросу повышенного шумового эффекта от работающих двигателей военных самолетов, базирующихся на аэродроме Шагол. Военная прокуратура Челябинского гарнизона, рассмотрев данное обращение, указала, что нарушений законов в действиях воинских должностных лиц не выявлено и полеты военных самолетов над Челябинским городским округом осуществляются на законных основаниях.