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Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 16:09

ВАЖНО. Мэрия Челябинска опубликовала экстренные телефоны ЖКХ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская мэрия опубликовала экстренные телефоны, которые могут понадобиться горожанам во время новогодних каникул, – диспетчеры будут дежурить во всех районах.

Агентство новостей «Доступ» от всей души желает, чтобы все у всех было в порядке, но памятку рекомендует сохранить.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб ЖКХ города Челябинска

 

 
Телефон
Управляющие компании
ООО  УК  «Ремжилзаказчик»
072; 263-41-21
ООО «УК Ленинского р-на»
256-89-94
ООО  «Коммунальный сервис,4»
253-36-64
8-951-788-7580
ООО «Коммунальный сервис,1,2,3,9»
248-34-35
ООО  УК «Южуралстройсервис»
253-84-23
8-951-808-4994
ООО  Компания «Жилкомсервис»
- АВС по отоплению, ХГВС
- ООО «Электролюкс»
 
775-15-92
775-10-08
ООО  УК «Альтернатива»
773-93-34
8-952-503-5702
ООО  «ДЕЗ Калининского района»
268-95-20
ОАО  «МЖКО»
729-88-8
ООО  УК «Созвездие»
729-95-15
ООО  УК «ПЖРЭО Курчатовского района»
741-88-32
ООО  «Ремжилзаказчик» Металлургического р-на
735-00-68;  725-99-85
ООО  «Доверие»
735-18-77;  735-23-63
ООО УК «Альфа»
244-45-45
244-39-98
ООО  «Содружество»
223-11-36
8-909-069-49-22
ООО  «Вариант»
8-908-085-18-14
8-951-774-80-30
 Группа компаний «Тополинка»
281-01-40
8-800-550-2022
УК «Ключевые люди»
 
796-14-39(71)
 
ООО УК «Инженерный комплекс Западный луч»
- по электроэнергии
- по сантехнике
 
8-919-308-75-41
8-919-409-37-33
ООО УК «Городок ЧВВАКУШ»
- по сантехнике
- по электроэнергии
 
8-900-082-10-30
 8-900-066-74-49
Коммунальные предприятия
МУП «Челябинские коммунальные
тепловые сети»
723-01-87
АО «Уральская теплосетевая компания»  филиал «Челябинские тепловые сети»
264-92-33
ООО «Тепловые электрические сети и системы»:
- электрические сети Металлургического района - местные котельные
 
726-05-51
735-00-50
МУП «Производственное объединение водоснабжения и  водоотведения»:
- контактный центр
 
 
729-95-59; 214-00-14
ПО «Челябинские городские электрические сети»
филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
Советский р-н         237-18-10
Центральный, Калининский р-ны                          741-36-90 Тракторозаводский р-н
                                   775-16-75
Курчатовский р-н  741-04-15
Ленинский р-н        256-07-12
ОАО «Челябинская электросетевая компания»
750-42-07;
223-93-73
Эксплуатационный участок № 01 «Челябинский» обособленного подразделения «Челябинское»   АО «ГУ ЖКХ»
8-922-238-86-98
АО «Челябинскгоргаз»
04;
260-96-50; 260-93-35
ООО «Газэнергосервис»
124;
 251-07-69;251-09-87
Диспетчер УЖКХ Администрации города               263-21-21
Внутригородские районы
Администрация Калининского района
791-94-10
791-19-91
Администрация Курчатовского района
741-45-48
Администрация Ленинского района
256-23-05
Администрация Металлургического района
735-80-14
Администрация Советского района
237-26-23
 237-26-33
Администрация Тракторозаводского района
775-30-39
Администрация Центрального района
263-30-04
264-56-31
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Теги: жкх, коммуналка, новости челябинска, диспетчер
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