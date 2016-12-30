ВАЖНО. Мэрия Челябинска опубликовала экстренные телефоны ЖКХ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская мэрия опубликовала экстренные телефоны, которые могут понадобиться горожанам во время новогодних каникул, – диспетчеры будут дежурить во всех районах.

Агентство новостей «Доступ» от всей души желает, чтобы все у всех было в порядке, но памятку рекомендует сохранить.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб ЖКХ города Челябинска