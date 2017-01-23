Медведев: Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Страховые пенсии будут повышены с 1 февраля на 5,4% – об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Страховая пенсия будет повышена в этом году с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года – он составил 5,4%. Деньги мы предусмотрели на эти цели в полном объеме. В общей сложности потребуется около 230 млрд рублей», – сказал глава правительства.

Он напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий – на уровень инфляции.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 тыс. 620 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%.

Голодец заверила, что подготовка к индексации пенсий с 1 февраля находится на завершающей стадии. «Это коснется 31 млн 430 тыс. неработающих пенсионеров», – сказала она.

Она сообщила, что Минтруд готовит также нормативный акт о доиндексации пенсий с 1 апреля.

Медведев подчеркнул, что правительство уже приняло базовые постановления по пенсиям. Он поручил Голодец следить за их реализацией.