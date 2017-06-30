ПРЕЦЕДЕНТ. Медсестра скорой простила челябинца, напавшего на нее с железной битой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд прекратил уголовное дело в отношении челябинца, угрожавшего убийством медсестре скорой помощи, приехавшей на вызов к его ребенку, – на оправдании дебошира настояла сама потерпевшая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мировой суд судебного участка №9 прекратил уголовное преследование в отношении жителя Челябинска, который угрожал убийством сотруднице скорой. Медсестра простила мужчину, так как он принес извинения, а накануне разбирательства у него родился третий ребенок.

Инцидент произошел в квартире обвиняемого, куда приехала бригада скорой, так как у малолетнего ребенка поднялась температура. Педиатр осмотрел малыша, заключил, что у мальчика респираторная инфекция и выписал лекарства. Пьяный отец стал настаивать на госпитализации. Мать ребенка заявила, что не поедет в больницу, и тогда мужчина сказал, что готов отправиться в медучреждение вместе с мальчиком. Сотрудники скорой объяснили горожанину, что пьяным он туда не поедет. Спор вылился в скандал.

«Когда медработники уже вызвали полицию, поскольку хозяин квартиры вел себя агрессивно и ругался нецензурной бранью, мужчина запер дверь и стал запугивать медсестру. В комнате он достал металлическую биту, высказал угрозу убийством, замахнулся, целясь в голову потерпевшей. Женщина отвернулась, и удар пришелся на стену. После этого к нему подбежал врач, отобрал биту и вместе с водителем скорой удерживал его до приезда сотрудников полиции», – рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Наталья Цыбизова.

Действия челябинца были квалифицированы по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Если бы медсестра не простила дебошира, ему бы грозило до двух лет лишения свободы.

Ольга Плеханова