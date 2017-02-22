Мечта граффитиста: Проснулся – пошел рисовать на любом заброшенном объекте, но... нереально!

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня почти любой город стал «жертвой» граффити, и разница только в том, что некоторым населенным пунктам достались не вандалы, а настоящие художники, которые способны украсить шедевром даже самое серое здание. В Челябинске таким художником стал Тимур «Бразил» Абдуллаев. Он рассказал Агентству новостей «Доступ» о творческом процессе, андеграундном граффити-движении и любви к облакам.

Тимур «Бразил» Абдуллаев сегодня один из ведущих граффити-художников Челябинска. Примерно в пять лет он переехал вместе с родителями из Челябинска в Бразилию, прожил там десять лет и вернулся на родину в 2001 году. Именно за рубежом он увлекся этим видом искусства.

МЫ СКОЛОТИЛИ КОМАНДУ И СТАЛИ РИСОВАТЬ НА ТРАМВАЯХ И ПОЕЗДАХ…

- Как ты познакомился с граффити?

- Когда я жил в Бразилии, мы с одним парнем из русской диаспоры, который увлекался хип-хопом, решили разрисовать забор рядом с футбольной площадкой. Все начиналось с подписей – обозначения территории, где ты гуляешь. Когда я приехал в Челябинск и стал учиться в школе № 93 на северо-западе, оказалось, что парни тоже увлекаются граффити.

Мы сколотили команду и стали рисовать на трамваях и поездах. Это довольно распространенное увлечение – рисовать на движущихся объектах: ты пишешь свое имя, оно уезжает в другой город, где другие граффитисты его видят и оставляют свой «автограф». В 2004 году я поступил в институт на графический дизайн, но не вывез, бросил учебу и начал профессионально заниматься граффити и собственно графическим дизайном. Тогда стало ясно, что это будет моим основым видом деятельности.

- Чем отличается движение граффити России и Бразилии?

- В России все делается более профессионально, а в Бразилии этим занимаются спонтанно, бывает, люди даже писать не умеют, а пшикают баллончиком. Там это нелегальная вещь, запретов намного больше. Бразильцы используют более яркие тона, фольклорные рисунки, индейскую тематику, в России же чаще встречается фотореализм, сложные импрессионистские картины, геометрические фигуры.

- Как меняется отношение к граффити-художникам в России последние 15 лет?

- В Челябинске мы «раскачали» эту тему благодаря большим красивым картинам. Сначала нас гоняли вообще жестко – нередко было двое против десятерых, а сейчас, наоборот, все только за, если рисуешь хорошо. Главное – рисовать красиво, тогда это будет приветствоваться горожанами.

ЕСЛИ РИСОВАТЬ НА ЧЬЕМ-ТО БИЗНЕСЕ, ТО ВЛЕТИТ МОМЕНТАЛЬНО

- Остается ли сегодня российское граффити искусством андеграунда?

- Да. все так же. Есть целое направление людей, которые зарисовывают все по «беспределу». Чем ближе к центру нарисовал – тем круче. Лазают по крышам, государственным зданиям, разукрашивают вагоны. Я тоже выбираюсь в город порисовать в теплое время года, но я стараюсь выбрать какой-нибудь заброшенный гараж. Потому что я понимаю: если ты будешь рисовать на чьем-то бизнесе, то влетит моментально.

В целом я нормально отношусь к андеграундным художникам, но их деятельность может помешать мне. Ведь горожане видят, например «тагеров», которые просто идут по городу и оставляют росписи везде, и у людей формируется отрицательное мнение о граффити-художниках в целом. В Челябинске около 30 человек профессионально занимается граффити, из них около десяти – хорошие художники. Остальные нелегальные, которые ходят по городу и «бомбят» везде.

ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ ОБЛАКА

- Считаешь ли ты граффити искусством?

- Это самое настоящее искусство, есть даже граффити-картины на холстах. Технически это легче чем кисточная живопись. Ты двумя баллончиками можешь за пару секунд добиться такого перелива цвета и объема, для которого обычному художнику пришлось бы долго работать.

- Что именно ты рисуешь?

- Тематика моих рисунков зависит только от людей, которые меня окружают, или мест, где я нахожусь. Очень люблю рисовать облака – это самая легкая и вечная тема, люблю изображать огонь и воду. Много рисунков спортивной или географической тематики. Очень нравится тема 9 Мая – прямо за душу берет. Вообще, вся наша легальная деятельность началась, когда мы сделали во дворе областной администрации большое граффити, где солдат спасает ребенка.

- Что самое сложное в создании граффити технически?

- Самое сложное – это необходимость большой физической активности. Если ты не на «бодряке», не выспавшийся, то просто не сможешь ничего нарисовать, выдохнешься за пару часов, а тебе еще рисовать большую картину с множеством деталей. Кроме того, очень сложно рисовать здания, потому что требуется делать очень ровные линии, а при использовании баллончика это довольно трудно.

- Как ты повышаешь свой творческий уровень?

- Недавно я специально ходил на курсы рисования, чтобы вернуть технические навыки, которые получил еще в Бразилии. Мне нужно было отработать различные технические моменты – светотени, рефлексы.

- Есть ли у тебя творческая мечта?

- Хочется, чтобы мне дали разрешение рисовать на любом заброшенном объекте, никого не спрашивая: просто проснулся утром – и пошел рисовать. Это вполне реально – некоторым художникам дают такую возможность, но за рубежом. Сегодня, чтобы получить возможность разрисовывать обычную трансформаторную будку, нужно было участвовать в конкурсе эскизов и победить.

Я ПОЧТИ ЗАДАРОМ СОГЛАШАЮСЬ РИСОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ

- Насколько я понимаю, сегодня ты зарабатываешь этим?

- Первоначально были единичные заказы на создание граффити, но потом их стало больше, появилась необходимость создать компанию. Мы объединились с ребятами и сегодня есть фирма Graffitico, которая предлагает граффити и художественную роспись различных объектов, причем с выездом в другие города России.

- Сколько стоит сделать граффити?

- Мы с коллегами конфликтуем по этому поводу, потому что я почти задаром соглашаюсь рисовать практически везде, особенно если просят сделать граффити для знакомых. Краски стоят 250-300 рублей за баллончик, и стена размером два на пять метров обходится в 2-4 тыс. рублей. Вместе с работой – около 25 тыс. рублей.

Познакомиться с работами граффити-мастера из Челябинска можно по этим ссылкам http://newart.clan.su/, http://graffitico.ru/.

Сергей Боровинских,

фото со страницы Тимура Абдуллаева в соцсети