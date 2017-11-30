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Агентство новостей Доступ 1 30 ноября 2017 года, 17:27

«Маяк» признали лучшей принимающей организацией студотрядов в атомной отрасли


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ПО «Маяк» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признано лучшей принимающей организацией студенческих строительных отрядов в атомной отрасли – вручение наград в Москве провел генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На церемонии награждения присутствовали представители отраслевых предприятий, а также командиры и комиссары лучших студенческих стройотрядов из Москвы, Тюмени, Барнаула и других городов России. Представители различных регионов страны в летний трудовой семестр 2017 года работали на предприятиях атомной отрасли.

«Маяк» в июле и августе принимал 39 стройотрядов, которые получили возможность работать на нескольких объектах предприятия. Почти 700 бойцов благоустроили порядка 14 тыс. квадратных метров территории промышленной площадки, приняли участие в капитальном ремонте дорожного полотна на территории Озерска, а также помогли в строительстве и ремонте производственных помещений.

На III Всероссийском слете студенческих строительных отрядов атомной отрасли в Москве генеральный директор Росатома Алексей Лихачев поблагодарил бойцов за помощь и активную позицию. Он отметил, что стройотрядовцы – это будущая трудовая и управленческая элита России.

«Масштабные планы по капитальному строительству в атомной отрасли выполняются при вашем непосредственном участии. Вы гармонично дополняете коллектив мощной и сильной корпорации, и мы надеемся на активное сотрудничество», – подчеркнул Лихачев.

На церемонии награждения самым активным и результативным бойцам стройотрядов вручили почетные отраслевые награды и сертификаты на участие в атомных стройках в 2018 году. А «Маяк» по итогам летнего семестра был признан лучшей принимающей организацией для студенческих строительных отрядов в атомной отрасли.

«Для нас это почетная награда, которая подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Сегодня стройотрядовцы – это пример для всей молодежи и "новая кровь" для трудовых коллективов. Уверен, что впереди у нас большое и плодотворное совместное будущее», – отметил генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Напомним, лучшей принимающей организацией для студенческих строительных отрядов в атомной отрасли «Маяк» становится второй год подряд. Тем временем на предприятии уже готовятся к зимнему трудовому семестру. Планируется, что на объекты «Маяка» в январе-феврале придут работать около 150 бойцов, 30 из которых – студенты озерских колледжей и вузов.

Фото ОЦКС Росатома

Теги: по маяк, награждение, новости озерска, студенческие отряды
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